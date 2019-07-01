2019/07/01 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الشركات الأسترالية، إلى الإستثمار في العراق في المجالات عامة، ومشاريع الكهرباء والإسكان والتعليم خاصة، وأهمية ترسيخ العلاقات والتعاون المستقبلي بين العراق وأستراليا في التخصصات والمشاريع الحيوية بمجالاتها كافة.وذكر بيان للامانة العامة وتلقته /المعلومة/، ان “الغزي استقبل السفيرة الأسترالية في بغداد، د.(جوان لونديز ) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين عام مجلس الوزراء يدعو الشركات الأسترالية للإستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين عام مجلس الوزراء يدعو الشركات الأسترالية للإستثمار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).