ممتاز الكرة.. الزوراء ينجو من فخ نفط ميسان بتعادل دراماتيكي

2019/07/01 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع فريق الزوراء، اليوم الاثنين, النجاة من فخ مضيفه نفط ميسان بتعادله معه 3-3 في المباراة التي اقيمت على ملعب ميسان ضمن لقاءات الاسبوع الخامس

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