المغرب تتصدر وتبلغ دور الـ16 بأمم أفريقيا

2019/07/01 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بالعلامة الكاملة، تصدر المنتخب المغربي مجموعته الرابعة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، وذلك بعد تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي الاثنين.

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