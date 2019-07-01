إيران تعلن تجاوز «السقف المحدد» لمخزون اليورانيوم

2019/07/01 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، إن بلاده ستخصب اليورانيوم فوق درجة نقاء نسبتها 3.67 في المائة. وكشف ظريف لوكالة «إيسنا» شبه الرسمية: «لقد تجاوزت إيران سقف الـ300 كيلوغرام» من مخزون اليورانيوم ضعيف التخصيب، قائلاً: «لقد أعلنا مسبقاً (عن تجاوز السقف)»، مؤكداً أن بلاده لم تخف ما عزمت القيام به.ويوصف التخصيب عند 3.67 في المائة بأنه مناسب لتوليد الطاقة النووية للأغراض المدنية.لكن تجاوزه يمثل أول خطوة في عملية قد تفضي في النهاية إلى إنتاج مادة أعلى نقاءً يمكن استخدامها في صنع رأس نووي. وشدد ظريف على أن بلاده تعتبر أن من حقها القيام بذلك ضمن «إطار (ما تسمح به) خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015.بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصبّ تجاوز بالفعل الحدّ المسموح به.وقال المتحدث باسمها في تصريح مكتوب إن «الوكالة تحققت في الأول من تموز من تجاوز مجمل مخزون (طهران) من اليورانيوم المخصّب الـ300 كيلوغرام». وفي أول رد فعل غربي، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن بريطانيا «قلقة بشدة» حيال إعلان إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وكتب هانت، المرشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في تغريدة: «قلق بشدة من إعلان إيران بأنها انتهكت التزامات الاتفاق النووي».

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