وزيرا الداخلية والدفاع يبحثان تنسيق الجهود الامنية المشتركة

2019/07/01 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيبحث وزير الداخلية طاهر الياسري مع وزير الدفاع نجاح الشمري تنسيق الجهود الامنية المشتركة.وذكر بيان للوزارة تـلقـــت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «في إطار تنسيق الجهود الأمــنـــية المشتركة والتباحث في مجمل المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المــشترك وبحث سبل تفعيلها لما يحقق الصالح الـــعـام، زار وزير الداخــلية يــاسين طــــاهر الـياسري اليوم وزير الــدفاع نجاح الشمري».وأكد الياسري خلال اللقاء أن «العمل الأمني عمل تكاملي بين مختلف الوزارات والمؤسسات الأمنية ونجاحه مرهون بمديات التنسيق والتعاون البناء بين الجميع وبما يحقق مصلحة المواطن ويعزز الأمن والسلم المجتمعي في البلاد .

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