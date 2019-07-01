2019/07/01 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقامية المناذرة توجه الشرطة بمنع المواطنين من السباحة في الأنهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/01 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقامية المناذرة توجه الشرطة بمنع المواطنين من السباحة في الأنهر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقامية المناذرة توجه الشرطة بمنع المواطنين من السباحة في الأنهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).