المرور تطلق “حملة كبرى” لإنهاء مخالفة الوقوف الممنوع في مناطق بغداد

2019/07/01 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت

مديرية المرور العامة، الاثنين، عن “حملة كبرى” لانهاء مخالفة الوقوف

الممنوع في مناطق بغداد.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه ” تم تكثيف

الإجراءات ضمن المناطق المهمة في الكرخ والرصافة ومنها شارع الربيعي ضمن منطقة

زيونة بإشراف العميد هاشم مهدي امر قاطع مرور بغداد الجديدة وضباط المناطق لتنفيذ

حملة كبرى لانهاء الوقوف الممنوع”.





واضافت

المديرية، أن “الحملة أسفرت عن حجز عدد كبير من المركبات ومنع الوقوف

الخاطئ”.

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