الصدر يعلن انفكاك سرايا السلام عنه ويوجه بإغلاق المقرات

2019/07/01 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اثنى

زعيم التيار الصدري, مقتدى الصدر, الاثنين, على قرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي,

فيما يخص اغلاق مقرات الفصائل وهيكلة الحشد الشعبي.

وقال

الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر تابعها”النور نيوز” ان “ماصدر من رئيس

مجلس الوزراء امر مهم وخطوة اولى نحو بناء دولة قوية”.

ووجه

“قيادة سرايا السلام بتطبيق القرار فورا, واغلاق المقرات والغاء الاسم”

محددا شرطا “لانفكاكها عنه انفكاكا تاما”, وذلك بعد ان “تُلحق بالقوات الامنية الرسمية”.

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