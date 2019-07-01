وزير النفط يرجّح تمديد خفض الإنتاج لـ9 أشهر أخرى

2019/07/01 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، تمديد قرار خفض الإنتاج إلى نهاية 2019 أو حتى الربع الأول 2020.

وقال الغضبان، قبيل سفره إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر أوبك، لحضور الاجتماع الـ 176 للمنظمة، إن اتجاه المنتجين يؤشر إلى اتخاذ قرار تمديد الاتفاق من 6- 9 أشهر.

وذكر الغضبان أن التحديات الخاصة بتخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية ما زالت حاضرة، وتتطلب اتخاذ قرار يعيد التوازن إلى السوق النفطية، ويدعم الأسعار.

وسيتضمن اجتماع المنظمة، الاســـتماع إلى تقارير اللجان المختصة بخصوص السوق النفطية، ومناقشتها من قبل الأعضاء، وصولاً إلى اتفاق يسهم في استقرار السوق.

ولم يخفِ الغضبان، وجود تحديات وصعوبات تواجه المنتجين، دون ذكر تفاصيلها قائلاً: “يبدو أن معالجة المشاكل والصعوبات تتطلب بعض الوقت، وأن يكون التعامل مع التحديات من قبل المعنيين بواقعية وصبر”.

وذكر أن موقف العراق إيجابي، ويتعامل بواقعية مع تحديات السوق النفطية، ويدعم كل التوجهات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتعاني أسواق النفط الخام من وفرة المعروض، ما دفع إلى تراجع سعر البرميل من متوسط 86 دولاراً للبرميل منتصف تشرين أول 2018 إلى حدود 65 دولاراً حالياً.

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