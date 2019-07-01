2019/07/01 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WEjSfGTEXRg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل تراث عالمي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل تراث عالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).