التعادل الايجابي يحسم مواجهة نفط ميسان والزوراء

2019/07/01 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حسم التعادل الايجابي بثلاثة اهداف مباراة نفط ميسان امام الزوراء في اللقاء الذي اقيم على ملعب ميسان في اطار منافسات الجولة الخامسة عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.نفط ميسان افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق حسن حمود، ثم اضاف زميله اكرم رحيم الهدف الثاني في الدقيقة 27، ليسجل […]

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