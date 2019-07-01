رشيد غويلب - اعتبرها المراقبون مناسبة لتقارب مفروض / قمة العشرين وفقدان الهدف المشترك

2019/07/01 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب اشهدت مدينة أوساكا اليابانية للفترة من 27 الى 29 حزيران الفائت اعمال الدورة الـ 14 لقمة العشرين، وبمشاركة 37 بلدا يمثلون الدول الاعضاء في المجموعة، وضيوفهم من بلدان الاطراف.وسادت اجواء الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على مجريات القمة، وحذّر المشاركون من المخاطر الجدية التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتجاوزوا التنديد بسياسات ترامب الحمائية، داعين بدلاً من ذلك إلى توفير مناخ ت......

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