إنشاء «تحويلة مؤقتة» لصيانة طريق محمد القاسم

2019/07/01 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر العذاري

نبهت امانة بغداد على انها ستقوم بالتنسيق مع مديرية المرور العامة باستحداث “تحويلة مؤقتة” بهدف بدء تأهيل وصيانة المقطع الثاني من طريق المرور السريع محمد القاسم للمقطع الممتد من تقاطع النهضة وصولا الى تقاطع قرطبة القريب من وزارة الداخلية ولمدة شهر اعتبارا من الخامس من تموز الحالي.

وقال الناطق الاعلامي باسم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان الامانة وقعت محضرا مع مديرية المرور العامة لانشاء تحويلة مؤقتة تمتد من اعلى مجسر النهضة وصولا الى ساحة قرطبة القريبة من وزارة الداخلية، بهدف اكمال اعمال الصيانة والتأهيل للطريق، بعد الانتهاء من اعمال اصلاح الأضرار أسفل المجسر.

واضاف ان ليلة يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من تموز الحالي وتحديدا الساعة الثانية عشرة ليلا ، سيتم انشاء “تحويلة مؤقتة”، بعد رفع جزء من السياج الواقي بين الجانبين ذهابا وايابا بمسافة 35 مترا لتمكين العجلات من الانتقال الى الجانب الاخر.

وبين ان امانة بغداد بالتنسيق مع الشركتين المنفذتين لاعمال الصيانة والتأهيل انشغلت خلال الفترة الماضية بوضع الاعمدة الساندة الاساسية بعد ان عالجت الانحرافات والزحوفات لـ 22 عمودا من اصل 28، مبينا ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد معالجة ستة اعمدة ساندة خلال اعمال الصيانة والتأهيل.

واضاف ان الهدف من انشاء “التحويلة المؤقتة” هو لاستبدال مفاصل التمدد “الجوينات” المتضررة منها والمفقودة، ومعالجة الزحوفات والجدران الكونكريتية السابقة، مشيرا الى ان الامانة وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة ستعمل على وضع الاشارات والعلامات المرورية والاطارات والنشرات الضوئية لتنبيه السائقين على وجود اعمال صيانة وتأهيل على الطريق.

يشار الى ان الامانة ابرمت عقدا لتأهيل طريق المرور السريع محمد القاسم مع احدى الشركات الالمانية في الثاني من كانون الاول العام 2017 بطول 4 كيلو مترات بكلفة 12 مليارا و334 مليون دينار، يتضمن الصيانة وتأهيل واستبدال 4 الاف و200 ركيزة ممتدة ضمن المقطع المتضرر من تقاطع القطن الطبي قرب وزارة المالية وصولا الى تقاطع النهضة منتهيا بساحة قرطبة القريبة من وزارة الداخلية.

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