الثقافة: وفدنا العراقي يتوجه غداً إلى باكو للتصويت على أدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

2019/07/01 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الثقافة، اليوم الأثنين، ان وفد العراق برئاسة وزيرها عبد الأمير الحمداني يتوجه يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة الأذرية باكو، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الـ43 لهيأة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو والتي تضم على جدول أعمالها التصويت على إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي.

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