العثور على حزام ناسف وأربع عبوات في كركوك

2019/07/01 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من العثور حزام ناسف وأربع

عبوات في كركوك.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، انه " وفقا

لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن

وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من العثور

على ٤ عبوات ناسفة وحزام ناسف".وأضاف" كما تم العثور على سبحة وبطارية تفجير خلال عملية أمنية بقرية

البو حتلو في وادي زغيتون، ضمن محافظة كركوك".

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