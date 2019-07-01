2019/07/01 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختيار عربي رئيساً لأكبر بنوك الكيان الإسرائيلي

وقع اختيار مجلس إدارة "بنك لئومي" على سامر حاج يحيى، ابن مدينة

الطيبة الواقعة داخل الخط الأخضر، ليكون رئيسا جديدا له، وبذلك يصبح

أول عربي يترأس إدارة أكبر المصارف في الكيان الإسرائيلي.وعين يحيى خلفا لدافيد بردت، الذي سيتنحى من منصب إدارة المصرف

الإسرائيلي في نهاية تموز، والذي قاد المصرف خلال الأعوام التسعة

الماضية، وفقا لما أفادته صحيفة "غلوبوس" العبرية المتخصصة بأخبار

الاقتصاد.ولقي تعيين حاج يحيى في المنصب مباركة من رئيس وزراء الكيان .وحاج يحيى (50 عاما) هو محام ومراقب حسابات، وعمل محاضرا في معهد

ماساتشوستس للتكنولوجيا في جامعة هارفارد، وفي الجامعة العبرية، وفي

المركز متعدد التخصصات في هرتسيليا، وكان عضوا بارزا في هيئة

الاستثمار الأمريكية.



كما شغل منصب رئيس لجنة التدقيق في مستشفى

"هداسا" في القدس.كما كان عضوا في الهيئة العامة لمجلس التعليم العالي، ومديرا خارجيا

في مجموعة شتراوس للأغذية.



وهو العربي الأول الذي كان عضوا في مجلس

إدارة أحد أكبر البنوك في الكيان الإسرائيلي وهو "بنك لئومي".

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