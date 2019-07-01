الشهاب الثاقب اصدار جديد في كربلاء

2019/07/01 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً عن مركز المحمود لنشر التراث في كربلاء المقدسه كتاب تحت عنوان (الشهاب الثاقب) في تفسير قوله عزوجل انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب تأليف اية الله الشيخ مهدي النجفي الاصفهاني المسجد شاهي،تحقيق الشيخ محمود عبدالرضا الصافي.وقال محقق الكتاب الشيخ محمود الصافي لوكالة نون الخبرية (بعد البحث المستمر لهذه الرساله الموسومه (الشهاب الثاقب) لم اعثر على نسخه خطيه وانما حصلت على النسخه المطبوعه في حياته رحمه الله وهذه النسخه حصلت عليها في مكتبة ودار مخطوطات العتبه العباسيه المقدسه وهي نسخه اصليه اعتمدت عليها في التحقيق وقارنتها على نسخه اخرى حصلت عليها في مكتبة اية الله النجفي في اصفهان، ومما يذكر انه لم يكن لها نسخة خطيه حتى في زمانه على ماذكره الشيخ المحقق اغابزرك الطهراني.) موضحا ان الكتاب من القطع الوزيري ٩٦صفحه طبع في المطبعه العالميه الحديثه الناشر دار التوحيد للطباعة والنشر والتوزيع

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