الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على ارهابي شارك بذبح أحد الجنود في الفلوجة

2019/07/01 | 23:00

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بغداد اليوم

الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على احد المشاركين بذبح أحد

يتبع

بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاثنين، بأن ما أسماه (وادي الدبس)، بدء يثير مخاوف الاهالي شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قره تبه (112كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي، لـ( بغداد اليوم)،ان "وادي الدبس جنوب ناحية قره

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة الامنية في محافظة بغداد، سعد المطلبي، الاثنين (01 تموز 2019)، عن سبب امتناع الحكومة عن اعادة تجربة الصحوات شمال بغداد وخاصة في قضاء الطارمية التي تشهد تطورات امنية مقلقة بين فترة واخرى بفعل هجمات خلايا تنظيم داعش ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاثنين (01 حزيران 2019)، عن بشرى سارة لمنتسبيه المفسوخة عقودهم منذ تاريخ 10 حزيران 2014.

ودعا الجهاز في بيان تلقته (غداد اليوم)، "منتسبيه من الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم منذ تاريخ 10 حزيران

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