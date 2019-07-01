2019/07/01 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل ..السيد الصدر أول المستجيبين لتوجيهات عبد المهدي ويعلن انفكاك سرايا السلام عنه والتحاقها بالقوات الأمنية

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل ..السيد الصدر أول المستجيبين لتوجيهات عبد المهدي ويعلن انفكاك سرايا السلام عنه والتحاقها بالقوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل ..السيد الصدر أول المستجيبين لتوجيهات عبد المهدي ويعلن انفكاك سرايا السلام عنه والتحاقها بالقوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).