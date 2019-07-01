أوبك توافق على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر

2019/07/01 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وافقت منظمة أوبك، الاثنين، على تمديد خفض إمدادات النفط لمدة 9 أشهر (حتى مارس 2020) وذلك بعد تجاوز الأعضاء خلافات دعم سعر الخام وسط تراجع الاقتصاد العالمي.

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