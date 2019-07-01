القبض على احد منفذي اعدام سمير مراد في الفوجة

2019/07/01 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على احد المشاركين بقتل المقاتل سمير مراد في الفلوجة.وذكرت المديرية في بيان لها، ان “مفارز الاستخبارات في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ تمكنت من القبض على أحد الارهابيين من الذين شاركوا بذبح المقاتل الشهيد سمير مراد في مدينة الفلوجة والمنسوب إلى الفوج الاول لواء...

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