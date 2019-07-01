المعارضة: سندافع بشراسة عن درجاتنا في المناصب الخاصة

2019/07/01 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد تيار الحكمة المعارض، الاثنين، ان عضو المكتب السياسي احمد الفتلاوي سيدافع بشراسة عن مناصب الدرجات الخاصة، لافتاً الى انه لن يطالب باي هيئة تكون بمستوى وزير.وقال القيادي في التيار حميد معله في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “اتجاهنا نحو المعارضة هو خطوة في الاتجاه السليم، حيث تعتبر المعارضة ان هذه الحكومة […]

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