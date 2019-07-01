عبد المهدي وسلمان يحثان على تهدئة المنطقة

2019/07/01 | 23:20

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بغداد / الصباح

حث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين، على التهدئة في المنطقة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الصباح"، أن "عبد المهدي بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي تطوير العلاقات بين البلدين"، مشيراً الى أنه "جرى البحث أساساً في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر أوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حالياً في فيينا لتنظيم أوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة".وتابع البيان: ان "الجانبين أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، خصوصاً ما تم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المملكة العربية السعودية في شهر نيسان الماضي وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات".

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