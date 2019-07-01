حداد يطالب بتعويض المتضررين من السيول والحرائق

2019/07/01 | 23:20

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بغداد / الصباح

طالب نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد بضرورة تعويض العائلات المتضررة جراء موجة السيول والحرائق التي اجتاحت محافظات العراق، في حين منح درع مجلس النواب العراقي للكاتب عبد العزيز بارزاني تكريما لجهوده في عرض ملف عمليات الأنفال والابادة الجماعية (الجينوسايد) ضد الشعب الكردي.

وأوضح بيانان لمكتبه الإعلامي، تلقتهما "الصباح"، أن حداد دعا "بشكل عاجل ورسمي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى الاسراع بصرف المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كردستان للسنوات (2014-2015-2016-2017-2018)، والايعاز الى الوزارات والجهات المعنية بصرف تلك المستحقات"، مطالباً بـ"ضرورة تعويض العائلات المتضررة جراء موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت المحافظات العراقية وبضمنها اقليم كردستان، والتعويض المادي للفلاحين المتضررين بسبب حرق محاصيلهم الزراعية".

ولدى استقباله للكاتب والباحث الكردي عبد العزيز بارزاني، بحضور النواب ديار برواري وهدار بارزاني وميادة نجار، أكد حداد "اهمية دور المثقفين في عرض قضايا شعوبهم وابراز حجم المعاناة والمآسي التي مرت بهم".

وأضاف حداد أن "الباحث والكاتب الذي يحمل هموم ومعاناة شعبه لايقل شأناً عن السياسي"، مبيناً أن "الباحث يقدم خدمات كبيرة وجليلة للمجتمع باعتباره حلقة وصل مع المحيط الخارجي".

وقال نائب رئيس البرلمان: إن "اجتهاد الكاتب في نشر وتعريف المجتمع الدولي بتفاصيل دقيقة لما جرى من ويلات ومآس على شعبه هو دليل حرصه ووعيه تجاه قضايا الشعوب".

وفي نهاية اللقاء منح حداد درع مجلس النواب للكاتب عبد العزيز بارزاني تكريما لجهوده وتثمينا لعمله المتواصل ومثابرته في عرض ملف عمليات الأنفال والابادة الجماعية (الجينوسايد) ضد الشعب الكردي من قصف كيمياوي على حلبچة والمقابر الجماعية وإبادة البارزانيين والفيليين ومناطق گرميان، وتوثيق تلك الجرائم البشعة في المحافل الدولية.

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