نواب صادقون يبحثون مع وزير المالية إعادة العمل بالمشاريع المتلكئة في ذي قار

2019/07/01 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن النائب عبدالأمير الدبي، اليوم الاثنين، البحث مع وزير المالية تخصيصات المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار في موازنة سنة ٢٠١٩، وبحضور وفد

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