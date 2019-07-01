2019/07/01 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت النائبة في البرلمان العراقي، هدى سجاد، اليوم الاثنين، موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الزمان على شمول حملة الشهادات العليا بقانون الضمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يوجه بشمول حملة الشهادات العليا بقانون الضمان الاجتماعي وتثبيتهم بالجامعات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يوجه بشمول حملة الشهادات العليا بقانون الضمان الاجتماعي وتثبيتهم بالجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).