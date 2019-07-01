النجيفي: قرار رئيس الوزراء بشأن حصر السلاح بيد الدولة “خطوة سيادية شجاعة”

2019/07/01 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

علق

رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي، الاثنين، على قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

بحصر السلاح بيد الدولة، مبينا أنها خطوة سيادية شجاعة.

وقال

النجيفي في تغريدة له على تويتر، تابعها “النور نيوز” إن “قرار

رئيس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة خطوة مهمة لتطبيق القانون وحماية المجتمع من

الجماعات المسلحة”.

وأضاف،

“نرجو أن تتبعها خطوات لابعادها عن مناطق عانت من ويلاتها وعودة سكانها اليها

كجرف الصخر وسليمان بيك وتلعفر”، مؤكداً أنها “خطوة سيادية شجاعة”.

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