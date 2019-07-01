سرايا السلام تعلن تطبيقها الفوري لامر مقتدى الصدر بشأن انفكاكه عنها وإغلاق المقرات

2019/07/01 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

سرايا السلام، الاثنين ، التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر زعيم التيار الصدري

مقتدى الصدر بشأن انفكاكه عنها واغلاق مقراتها بشكل فوري.

وقال

المعاون الجهادي للصدر، ابو ياسر، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إنه “انطلاقا من توجهيات السيد مقتدى الصدر وتطبيقا لخطواته الاصلاحية

الوطنية المشرفة لحفظ العراق وسيادة الدولة، فأني اعلن التنفيذ التام والتطبيق

الفوري لامره مع مايمتلكني من مشاعر حب لاسم سرايا السلام الذي ارعب اعداء الله واعداء العراق والذي كان

التشكيل العسكري الاكثر انظباطاً والتزاماً في كل المحافل وهذا مايشهد به الجميع

من ابناء العراق”.

وأضاف،

“الا انه ينبغي ان نثق بخطوات سيد الاصلاح وان نغلب المصلحة العامة للعراق

على كل مصلحة شخصية والله ولي المجاهدين”.

وكان

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن، الاثنين 1 تموز 2019، انفكاكه عن سرايا

السلام تماما، فيما وجه باغلاق المقرات التابعة للسرايا فوراً.

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