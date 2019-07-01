الحمداني: جميع الظروف مناسبة للتصويت لصالح إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي

2019/07/01 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الاثنين، ان جميع الظروف مناسبة للتصويت على إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي".مشيراً إلى ان "النظام الصدامي أساء للمدينة الأثرية وتعثر تقديم ملفها بسبب الاحتلال".

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