نهر زاخو يبتلع 12 غريقا

2019/07/01 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ لقي 12 شخصا مصرعهم غرقا خلال النصف الاول من العام الجاري في قضاء زاخو.وقال الرائد بيوار عبدالعزيز مدير اعلام مديرية الدفاع المدني في دهوك ان “7 اشخاص غرقوا بنهر خابور في الشهر المنصرم، موضحا، ان حالتين وقعتا قرب جسر دلال في زاخو، ولم يتم العثور على جثتيهما لحد الان.واضاف: ان […]

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