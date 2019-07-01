الصدر يشيد بقرار رئيس الوزراء ويعلن انفكاك سرايا السلام عنه

2019/07/01 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، انفكاك "سرايا السلام" انفكاكاً تاماً عنه، فيما أشاد بما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي.وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إن "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، ألا انني ابدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة، وما يهمني هنا أيضاً أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتشكيلها سابقاً هي المبادرة الاولى، لذلك ومن فورها..وعلى الأخ ابو ياسر التطبيق فوراً وذلك بغلق المقرات وإلغاء الإسم وغيرها من الأوامر ورجوع جميع الاخوة الاعزاء مشكورين بالأوامر إلى الجهات المعنية".وأضاف، "من هنا أعلن انفكاكها عني انفكاكاً تاماً لا شوب فيه..فيما إذا الحقت بالجهات الأمنية الرسمية..آملاً ان لا يقع عليهم الظلم والحيف كما هم يعانوه إلى يومنا هذا...كما وانني أود أن لا يبعدوهم عن الاماكن المقدسة قدر الإمكان".

وأوضح "أقدم شكري إلى رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار وأشد على يده للمضي قدما على تطبيقه لحفظ هيبة العراق وجيشه وشرطته وقواته الامنية".

وبين زعيم التيار الصدري، "سنبقى على جهوزيتنا فيما إذا تعرض العراق وشعبه إلى الخطر، كما عهدتمونا وعهدتم الاخوة المجاهدين ضد الاحتلال والإرهاب".

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