2019/07/01 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن البرلمان، الاثنين (1 تموز 2019)، عن جدول اعمال جلسته المقرر عقدها يوم غداً الثلاثاء.وبحسب جدول الاعمال الذي نشرته الدائرة الاعلامية للمجلس، فأن "مجلس النواب، سيصوت خلال جلسته المقرر عقدها يوم غداً على ملف الدرجات الخاصة".

بغداد اليوم- متابعة

قالت صحيفة محلية في تقرير نشرته الاثنين (1 تموز 2019)، إن نحو 10 آلاف من مقاتلي الحشد العشائري مازالوا بلا حقوق منذ نحو 5 سنوات، رغم استمرارهم بأداء واجباتهم.

وذكرت صحيفة "المدى" في تقريرها، إن "آلاف الم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سرايا السلام، الاثنين (1 تموز 2019)، التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن انفكاكه عنها واغلاق مقراتها بشكل فوري.

وقال المعاون الجهادي للصدر، ابو ياسر، في بيان، "انطلاقا من

بغداد اليوم _ متابعة

علق الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الاثنين (1 تموز 2019)، على قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن الحشد الشعبي.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "قرار رئيس مجلس الوزراء الاخي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التصويت على الدرجات الخاصة ابرز ما يتضمنه جدول اعمال البرلمان غداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التصويت على الدرجات الخاصة ابرز ما يتضمنه جدول اعمال البرلمان غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).