مقالان عن العراق في الصحف العربية يوم الاثنين

2019/07/01 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مرحلة جزر الاسلام السياسي في العراق ستار الحسني راي اليوم بريطانيا منذ تأسيس الدولة العراقية عام ١٩٢١ بموجب مؤتمر القاهرة في شهر مارس، وإنشاء دولة ملكية وتشكيل مجلس تأسيسي برئاسة نقيب أشراف بغداد عبد الرحمان النقيب الذي تولى مهمة رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية، وبعدها في ٢٣/آب/١٩٢١ تم انتخاب الأمير فيصل بن حسين ملكا على...

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