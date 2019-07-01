هذا موقف الخزعلي من قرار عبد المهدي الاخير

2019/07/01 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، بشأن قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاخير حول الحشد الشعبي....

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