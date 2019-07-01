2019/07/01 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جريس_الهامس مملكة ماوية العربية بدمشق -7 - على جدار الثورة السورية - رقم 219تابع ماتقدم :فرض المسيحيون العرب وجودهم المستقل عن الإمبراطورية البيزنطية المحتلة في المدن والريف والبادية أيضاً..
كما قام رجال الدين المقاتلين الأوائل بتنصير القبائل العربية في البادية والعيش معها..وكان يطلق عليهم :( أساقفة الخيام ) ..وكان للناسك الشهير ( سمعان العامودي ) في قلعة سمعان شمال حلب دوراً دعائياً كبيراً في تنصيرق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - مملكة ماوية العربية بدمشق 7- على جدار الثورة السورية - رقم 219) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كما قام رجال الدين المقاتلين الأوائل بتنصير القبائل العربية في البادية والعيش معها..وكان يطلق عليهم :( أساقفة الخيام ) ..وكان للناسك الشهير ( سمعان العامودي ) في قلعة سمعان شمال حلب دوراً دعائياً كبيراً في تنصيرق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - مملكة ماوية العربية بدمشق 7- على جدار الثورة السورية - رقم 219) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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