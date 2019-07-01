جريس الهامس - مملكة ماوية العربية بدمشق 7- على جدار الثورة السورية - رقم 219

2019/07/01 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس مملكة ماوية العربية بدمشق -7 - على جدار الثورة السورية - رقم 219تابع ماتقدم :فرض المسيحيون العرب وجودهم المستقل عن الإمبراطورية البيزنطية المحتلة في المدن والريف والبادية أيضاً..كما قام رجال الدين المقاتلين الأوائل بتنصير القبائل العربية في البادية والعيش معها..وكان يطلق عليهم :( أساقفة الخيام ) ..وكان للناسك الشهير ( سمعان العامودي ) في قلعة سمعان شمال حلب دوراً دعائياً كبيراً في تنصيرق......

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