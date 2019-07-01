2019/07/01 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، القبض على أحد المشاركين بذبح المقاتل سمير مراد في الفلوجة.وقالت المديرية في بيان ، انه “بعملية استخبارية نوعية وكمين محكم، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ من القبض على أحد الارهابيين من الذين شاركوا بذبح المقاتل الشهيد البطل سمير مراد في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل أحد المشاركين بذبح الجندي سمير مراد في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعتقل أحد المشاركين بذبح الجندي سمير مراد في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).