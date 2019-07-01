2019/07/01 | 23:47

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القبض على أحد المشاركين بذبح المقاتل سمير مراد في الفلوجة

بغداد/...اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن القبض على أحد المشاركين بذبح المقاتل سمير مراد في الفلوجة.

وقالت المديرية في بيان انه "بعملية استخبارية نوعية وكمين محكم، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ من القبض على أحد الارهابيين من الذين شاركوا بذبح المقاتل الشهيد البطل سمير مراد في مدينة الفلوجة والمنسوب إلى الفوج الاول لواء المشاة ٤٢ الفرقة ١١".

واضاف ان "هذا الإرهابي شارك مع مجموعة من شيوخ الفتنه بالافتاء بذبح المقاتل المغدور وإصدار بيان بنحره"، مشيرا الى ان "هذا الإرهابي يعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".انتهى 1

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