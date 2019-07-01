الجابري: اللجان الهندسية تعمل وفق كشوفات فاسدة وسنلجأ الى المحاكم للطعن بكتاب الغزي

2019/07/01 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة ستار الجابري، بان اللجان الهندسية تعمل وفق كشوفات فاسدة، كاشفاً لجوء الكتلة الى المحاكم للطعن بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي المتضمن استمرار المسؤولين بالوكالة عملهم طبيعياً.

وقال الجابري لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" التظاهرات حق مشروع للمواطنين وكفله الدستور، وتظاهرات ذي قار جاءت بسبب التراجع الكبير في الخدمات كافة والمؤسسات والبطالة".وأضاف ان" وزارة الكهرباء ألزمت نفسها بتجهيز ذي قار 20 ساعة لكنها أصبحت كالإشارات المرورية"، مبينا ان" ذي قار لم تدخلها تخصيصات مالية منذ أربع سنوات".وتابع النائب عن محافظة ذي قار ان" قضاء سوق الشيوخ وحده قدم 1360 شهيداً تلبية لنداء المرجعية ولم تنصفهم الحكومة، ووضع عوائل الشهداء مأساوي ووالد شهيد يعمل كبائع شاي جوال في السوق".



وأشار ان" تخصيصات سوق الشيوخ في الموازنة الاتحادية بلغت 6 مليار دينار فقط وهي لا تكفي لبناء مدرستين في القضاء"، مبيناً ان" اللجان الهندسية تعمل وفق كشوفات فاسدة ومستمرة على هذا النهج".وأردف الجابري بالقول" بعض محافظي المحافظات الجنوبية منشغلون بالمناكفات السياسية ولم يراجعوا وزارة المالية باستحقاق محافظاتهم"، مستدركاً" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والامين العام لمجلس الوزراء من ابناء ذي قار ووضعها مأساوي، و70% من احيائها غير مخدومة بالمجاري".وكشف ان" مدير مكتب محافظ سابق {لم يسمه} تحول من مفلس الى مالك عقارات ورصيد بـ 30 مليار دينار وهو حالياً خارج العراق وذي قار تقبع تحت خط الفقر".وزاد النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة" الوزارات الاتحادية ظللت رئيس الوزراء بنسب الإنجاز، ولدينا حلول للعاطلين وللمتجاوزين لكن الحكومة منشغلة بالمحاصصة".وحول كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي والخاص بممارسة المسؤولين بالوكالة مهام أعمالهم بشكل طبيعي اوضح الجابري ان" اصدر هكذا كتاب مخالف للقانون والدستور ومن أصدره هو رجل قانون ويعلم جيداً انها مخالفة كبرى وخرق لا يستهان به".وانوه الى" اننا ككتلة برلمانية معارضة سنوجه سؤال برلماني او نلجأ الى المحاكم المختصة لرد الكتاب".انتهى

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