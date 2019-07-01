صالح يدعو إلى حسم ملف الإدارة بالوكالة

2019/07/01 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الى الاسراع في اختيار الشخصيات التي تتميز بالكفاءة والنزاهة لقيادة مؤسسات الدولة وحسم ملف الادارة بالوكالة، وبينما أكد أهمية تقديم افضل الخدمات للحجاج العراقيين خلال موسم الحج ولمعتمري الديار المقدسة، شدد على ضرورة نشر مفاهيم العدالة والنزاهة وملاحقة الفاسدين.

وأفادت بيانات رئاسية، تلقتها "الصباح"، بأن صالح التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، و"جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد، والتأكيد على الاسراع في اختيار الشخصيات التي تتميز بالكفاءة والنزاهة لقيادة مؤسسات الدولة، وحسم ملف الادارة بالوكالة وبما يحقق التوازن الوطني".

كما تطرق الاجتماع ايضا الى "سياسة العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي وضرورة اقامة علاقات متوازنة وفقا للمصلحة الوطنية العليا"، واستعرض الجانبان "آخر المستجدات في المنطقة وموقف العراق من تصاعد الازمة فيها".



في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية، خلال استقباله رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، "أهمية تقديم افضل الخدمات للحجاج العراقيين خلال موسم الحج ولمعتمري الديار المقدسة بما يحقق راحتهم ويعكس الوجه المشرق للعراق الموحد"، مشدداً على ان "خدمة العراقيين واجب مقدس ووطني سواء داخل البلاد او خارجها وواجبنا البحث عن كل السبل التي تسهم بادائهم مناسك الحج والعمرة بصورة جيدة".بدوره استعرض العطية "المهام التي تقوم بها هيئة الحج والعمرة واستعداداتها لموسم الحج المقبل وجهودها لرفع اعداد الحجاج العراقيين وتهيئة اجواء مناسبة لاداء مناسكهم".

كما أشاد صالح، خلال استقباله وزير الداخلية ياسين الياسري، بـ"دور الوزارة في تعزيز الاستقرار والأمن"، مؤكداً "أهمية مواصلة دورها الوطني للمحافظة على القوانين وتحقيق العدالة".

وأشار صالح إلى "ضرورة اعتماد احدث أساليب التدريب لإعداد الكوادر الأمنية وتوظيف التقنيات المتطورة في العمل الاستخباري وسرعة انجاز معاملات المواطنين".

بدوره، قدم وزير الداخلية شكره لسيادة الرئيس على دعمه لأنشطة الوزارة وبما يعزز سلطة القانون والأمن في البلاد.

على صعيد ذي صلة، أكد صالح، لدى استقباله وزير العدل فاروق أمين شواني "أهمية نشر مفاهيم العدالة والنزاهة وملاحقة الفاسدين، والعمل على رعاية الاحداث وتأهيلهم لاعداد مواطنين صالحين"، مجدداً دعمه للوزير ومنتسبي الوزارة لانجاح عملهم.

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