قريباً.. افتتاح بوابات مطار بغداد للمسافرين {مباشرة}

2019/07/01 | 23:52

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بغداد / الصباح

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح بوابات مطار بغداد للمسافرين بشكل مباشر.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي في تصريح صحفي: إن "الفترة المقبلة ستشهد افتتاح بوابات مطار بغداد لتسهيل حركة المسافرين إلى صالة المطار"، وأضاف بعد لقائه وزير النقل عبد الله لعيبي ان "قرابة 750 طائرة تعبر الأجواء العراقية يوميا مما يزيد في الإيرادات ويرسل رسالة للعالم أجمع ان العراق بلد ينعم بالاستقرار"، مشيرا الى أن "هناك سيطرة ورقابة للأجواء العراقية، حيث أن الأمن في الأرض جيد وفي الأجواء جيد أيضا".

والتقى وزير النقل عبد الله لعيبي، اللجنة المعنية بدراسة تسهيل إجراءات دخول مطار بغداد الدولي برئاسة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الفريق محمد البياتي في اجتماع مشترك في ديوان وزارة النقل، وأكد لعيبي خلال اجتماع اللجنة، في بيان، ان "الايام المقبلة ستشهد افتتاح بوابات المطار أمام المسافرين الكرام، اقتداء بالدول المتقدمة، وتخفيف الازدحامات في مدخل مطار بغداد الدولي".

وأشار لعيبي، الى أنه "ستكون لنا جولات ميدانية براً وجواً برفقة سكرتير دولة رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة المعنية بالموضوع للاطلاع عن كثب على الممرات والبوابات والطرق الرئيسة التي ستشرع الحكومة بفتحها أمام المسافرين ومعرفة إمكانية توسيع الشوارع لاستيعاب الزخم المروري للسيارات بعد افتتاح شوارع المطار".

يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، شكل لجنة فنية عسكرية بإشراف وزير النقل لتسهيل إجراءات دخول المواطنين الى صالات مطار بغداد الدولي.

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