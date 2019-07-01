2019/07/01 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يخشى المنتخب الكاميروني، الثلاثاء، مفاجآت منتخب بنين عندما يصطدمان ببعضهما البعض في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمم إفريقيا.. الكاميرون تخشى مفاجآت بنين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمم إفريقيا.. الكاميرون تخشى مفاجآت بنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).