ريال مدريد يطلب: أول 3 مباريات بالليغا خارج سانتياغو برنابيو

2019/07/01 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طلب ريال مدريد الإسباني من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خوض المباريات الأولى من الموسم المقبل للدوري الإسباني، خارج ملعبه.

ومع الأعمال الإنشائية التي يقوم

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