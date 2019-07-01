تقرير: الاحتباس الحراري يهدد 80 مليون وظيفة بحلول 2030

2019/07/01 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لا تقتصر آثار الاحتباس الحراري السلبية على المناخ فحسب، وإنما تمتد لتؤثر على حياة البشر اليومية ومناحيها الاقتصادية، إذ توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن يؤدي الاحتباس إلى خسارة في الإنتاجية توازي 80 مليون وظيفة بحلول عام 2030.وأرجعت المنظمة السبب إلى ارتفاع “الإجهاد الحراري” في الزراعة وقطاعات أخرى صناعية، لافتة إلى […]

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