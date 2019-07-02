في حدث استثنائي.. الجليد يطمر مدينة مكسيكية! (بالصور)

2019/07/02 | 00:00

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(المستقلة)..طمرت مدينة غوادالاخارا المكسيكية تحت طبقة من الجليد بعد تساقط أمطار حبات البرد، في حادث هو الاول من نوعه حسب ما ذكرت صحيفة “ايكونوميست”.

وأفادت الصحيفة أن سمك طبقة الجليد وصل في بعض المناطق إلى المتر الواحد أو أكثر​​​.



وقامت فرق الجيش بتقديم المساعدة العاجلة.

وتظهر الصور في وسائل الإعلام المحلية أن الجليد قد غطى معظم الطرق، وتوقفت حركة المرور، وكانت بعض السيارات مغمورة بشكل شبه كامل تحت الجليد.كما أفيد بانهيار عدة مباني.

ونقلت الصحيفة عن قائد كتيبة المشاة الرابعة عشرة، سيرجيو لوبيز لارا قوله: ” هذه الحالة لم تسيل من قبل.



ونعتبر أنها الأولى من نوعها”.

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