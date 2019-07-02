2019/07/02 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تغريدة له.. الشيخ قيس الخزعلي: قرار رئيس الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/02 | 00:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تغريدة له.. الشيخ قيس الخزعلي: قرار رئيس الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تغريدة له.. الشيخ قيس الخزعلي: قرار رئيس الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).