مقتل شرطي في ظروف غامضة شمال شرق ديالى

2019/07/02 | 00:01

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين (1 تموز 2019)، بأن شرطياً قتل في ظروف غامضة شمال شرق المحاف...





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