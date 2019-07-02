الصدر يستجيب لامر عبد المهدي ويضع “سرايا السلام” تحت وصاية الدولة رسميا

2019/07/02 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق استجاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للامر الديواني الذي اصدرته رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول هيكلة الحشد الشعبي والغاء جميع مسميات الفصائل وجعلها عسكريا.واعلن الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر ” انفكاك سرايا السلام عنها وارتباطها بأمرة الحكومة رسميا عملا بقواعد المؤسسة العسكرية والتزاما بالقوانين والانظمة المعمول بها”.

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