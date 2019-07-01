رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل وزير الداخلية

2019/07/02 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأكد رئيس الجمهورية أهمية اعتماد الأساليب المتطورة في عمل وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الداخلية ياسين الياسري، حيث أشاد الرئيس برهم صالح بدور الوزارة في تعزيز الاستقرار والأمن، مشددا على ضرورة مواصلة دورها الوطني للمحافظة على القوانين و تحقيق العدالة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة اعتماد احدث أساليب التدريب لإعداد الكوادر الأمنية وتوظيف التقنيات المتطورة في العمل الاستخباري وسرعة انجاز معاملات المواطنين.

و قدم وزير الداخلية شكره لرئيس الجمهورية على دعمه لأنشطة الوزارة وبما يعزز سلطة القانون والأمن في البلاد.

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