عبدالله احمد التميمي - الثقافة والصناعات الإبداعية

2019/07/02 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_احمد_التميمي نادراً ما يتم تداول مصطلح صناعة الثقافة او الصناعات الابداعية في بلادنا، حيث ان مفهوم الصناعة مرتبط في الغالب بعجلة الانتاج للسلع.اما الصناعة الثقافية في الدول الغربية فهي تعبر عن القطاع المساند للصناعات الإبداعية.وبالتالي فأن مراكز تشجيع الصناعات الثقافية في تلك الدول تهتم اكثر بالثروة التراثية للمجتمع، ضمن اطار الادب والشعر والفنون.كما يشير مصطلح الصناعة الابداعية الى اقتصاديات الابداع التي ت......

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