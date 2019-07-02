فيلم عراقي إيراني مشترك عن جرائم “داعش”

2019/07/02 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار ، عبد الأمير الحمداني، عزم العراق التعاون مع إيران لإنتاج فيلم مشترك حول جرائم تنظيم “داعش”.

وقال الحمداني عقب استقباله المستشار الثقافي الإيراني في العراق، إن البلدين يعتزمان إنتاج فيلم مشترك حول جرائم “داعش”، مبينا أن السينما الإيرانية أنتجت العديد من الأفلام وعرض بعضها في العراق مثل فيلم “النبي محمد” وفيلم “بتوقيت الشام”.

وأشار إلى أن وفدا إيرانيا سيقوم بزيارة العراق لمناقشة ترميم منطقة طاق كسرى الأثرية الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وسبق أن حذر نواب عن منطقة المدائن، حيث يقع هذا الأثر التاريخي، من انهيار طاق كسرى بسبب الإهمال، مطالبين بتشكيل خلية أزمة للمحافظة على ما تبقى من هذا الصرح.

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